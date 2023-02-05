الولايات المتحدة تسقط منطاداً صينياً للأرصاد الجوية دخل أجواءها بالخطأ

واشنطن-سانا

أسقطت الولايات المتحدة اليوم منطاداً صينياً مخصصاً للأرصاد الجوية، دخل أجواءها بالخطأ، بعدما أدت الرياح إلى حرفه عن مساره المخطط له.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان: “إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يطير على ارتفاع عال فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”.

وعمد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تصوير إسقاط المنطاد وكأنه إنجاز كبير، حيث (هنأ) طياري قواته على ما أسماه (النجاح في إسقاط المنطاد).

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أكد أمس أن المنطاد مدني، ويستخدم للبحوث، وبشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، ونتيجة لتأثره بالرياح الغربية وقدرته المحدودة على التوجيه الذاتي انحرف بعيداً عن مساره المخطط.

وانتقد المتحدث قيام السياسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة بتضخيم الأمر واستغلال ذلك من أجل مهاجمة الصين، وتشويه صورتها، مشدداً على أن بلاده تعمل بدقة دائماً بما يتماشى مع القانون الدولي وتحترم السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول.