حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج والضباب.

وبينت الإدارة في نشرتها مساء اليوم حالة الطرق في تلك المحافظات كما يلي:

محافظة ريف دمشق :

طريق السحل، المشرفة في منطقة النبك، سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج، طريق عسال الورد، رنكوس في منطقة يبرود، سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، طريق عسال الورد، يبرود، سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

طريق قطنا، كفرقوق، رخلة في منطقة قطنا سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، طريق قطنا، قلعة جندل، بقعسم، الريمة، عرنة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

محافظة حماة:

طريق جورين، صلنفة وطريق شطحة، جوبة برغال سالكان بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة اللاذقية:

الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة غير سالكة بسبب تساقط وتراكم الثلوج، طريق جوبة برغال، الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج، طريق مركبة، مقامات بني هاشم غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

محافظة طرطوس:

الطرق المؤدية إلى ناحية العنازة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، الطرق المؤدية إلى قرية الفروخية والتون الجرد سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

محافظة القنيطرة:

طريق خان أرنبة، جباتا الخشب، حضر، عين التينة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج .

محافظة السويداء:

الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق .