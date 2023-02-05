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مادورو يؤكد ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي مع إيران بشكل أسرع

2023-02-04

كاراكاس-سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضرورة متابعة برامج التعاون الثنائي بين فنزويلا وإيران بشكل أسرع.

وقال مادورو خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في كاراكاس اليوم: “إن التحالف الكبير بين فنزويلا وإيران سيستمر في تعزيز جهوده لبناء قدر أكبر من الرفاهية والتنمية والتضامن بين البلدين الشقيقين”، مضيفاً: “إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستتطور من أجل التبادل التكنولوجي والصناعي والعلمي والثقافي الذي يعود بالفائدة على كلا الشعبين”.

وكان الرئيس الفنزويلي زار طهران قبل عدة أشهر، وتم التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وفنزويلا لمدة 20 عامًا.

 

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