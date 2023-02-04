خروقات جديدة لقوات النظام السعودي ومرتزقته في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقته 85 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في مقبنة وحيس، و11 غارة لطيران تجسسي على الجبلية وحيس”، مضيفاً: إنها تضمنت أيضاً تحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و17 خرقاً بقصف مدفعي، و42 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوات النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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