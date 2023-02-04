تسعة قتلى في هجوم إرهابي على مخيم للاجئين ماليين في النيجر

نيامى-سانا

قتل تسعة أشخاص في هجوم شنه إرهابيون على مخيم للاجئين ماليين، في غرب النيجر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية وأمنية قولها: إن “الهجوم استهدف المخيم الواقع بالقرب من بلدة تقع على بعد 65 كيلومتراً، شمال غرب تيليا في منطقة تاهوا على الحدود مع مالي”، موضحة أن “الإرهابيين المدججين بالسلاح وصلوا على متن حوالي عشر دراجات نارية، واقتحموا المخيم، وأطلقوا النار قبل أن يفروا إلى مالي”.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم أسفر عن تسعة قتلى، وإصابة شخص بجروح، وهناك ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وتقع تاهوا وتيلابيري في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهما منطقتان كبيرتان غير مستقرتين، تشهدان منذ عام 2017 أعمالاً إجرامية ترتكبها مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين.

وقتل 141 مدنياً في تيليا في الـ21 من آذار 2021 على أيدي إرهابيين نفذوا هجمات عدة، استهدفت بلدات باكورات وانتيزايان والورسانات، وقرى ومخيمات عديدة أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency