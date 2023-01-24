المشروع الخالد… محور ندوة ثقافية عن المايسترو الراحل حسام الدين بريمو

دمشق-سانا

نظمت جمعية أصدقاء دمشق اليوم ندوة ثقافية حول المايسترو الراحل حسام الدين بريمو في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

وتطرقت الندوة إلى علاقة الراحل بريمو بالثقافة والموسيقا والجوانب الإنسانية والمهنية المتعددة في شخصيته، وأهم مشاريعه الفنية إضافة إلى الشعارات التي حملها على عاتقه وشهادات من رافقه الدرب وحمل راية الفن والموسيقا والغناء معه.

واستهل أمين سر جمعية أصدقاء دمشق غسان شاهين حديثه عن شخصية الراحل بريمو، وقيمه الإنسانية والمهنية التي حملها وتمثل بها واهتماماته الموسيقية والآلات التي أحبها وعزف عليها، وتفرده في الغناء والعزف وصنع الألحان والكلمات التي قدمتها جوقات لونا للغناء الجماعي التي أسسها.

وبين شاهين في تصريح لسانا أن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على المشروع الفني الثقافي للمايسترو بريمو الذي عمل به على مدى ثلاثين عاماً وأطلق عليه اسم “لونا”وهو عبارة عن مجموعة جوقات كان يعمل على تدريبها وتحضيرها ليصل إلى حلمه الكبير بجعل كل الفئات السورية تغني وتصنع الفرح في كل الظروف.

وأوضح شاهين أن المشروع سمي “الخالد” لأنه سيتم العمل على صونه والحفاظ عليه والاستمرار في تطويره، والسير به قدماً إلى إيصال الرسالة الحقيقية منه.

كما أكد عميد المعهد العالي للموسيقا المايسترو عدنان فتح الله أن عمل الراحل الفني كان من أصعب الخيارات وهو التعامل مع الأطفال في بناء جوقات غنائية وكورال جماعي وتنشئة هذا الطفل وتدريبه على النجاح والمثابرة في طريق التميز ليكون موسيقياً متمرساً، لافتاً إلى أن من أهم الآثار التربوية التي خلدها روح العمل الجماعي والاندماج الحسي ما بين الأصوات الكورالية لتشكيل عرب موسيقية خلاقة ومتمازجة في الترانيم، إضافة إلى تعليمهم الانتماء الوطني وتعزيزه وجدانياً بترتيل الأغاني الوطنية.

أما أثره الموسيقي فذكر المايسترو فتح الله أنه تاريخ من المنجزات الفنية عبر تأسيسه جوقات من مختلف الفئات العمرية بدءاً بالأطفال وانتهاء بالكهول وتشكيل جوقات خاصة من الجدات باسم جوقة جوى وجوقة ذهب عتيق المؤلفة من سيدات في الأربعين وما فوق، وتدريبهم وتأهيلهم لأداء كورالي جماعي خاص.

وذكرت المغنية ليندا بيطار بمداخلة خلال الندوة أن المايسترو حسام هو المعلم والمحفز لهم كموسيقيين وفنانين ليكونوا أصحاب مشاريع خلاقة.

محاسن العوض

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