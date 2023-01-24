اختبار أقوى طراد روسي في العالم

موسكو-سانا

أعلن مدير عام شركة سيفماش الروسية للسفن ميخائيل بودنيتشينكو استمرار عملية تحديث واختبار طراد الأميرال ناخيموف الروسي بناء على نموذج كمبيوتري ثلاثي الأبعاد.

ونقلت صحيفة روسيسكايا غازيتا عن بودنيتشينكو قوله: “إن أعمال الإصلاح والتحديث تُنفّذ وفقا لجدول زمني تم إقراره من قبل وزارة الدفاع الروسية، وبعد تجهيز غرف السفينة سيبدأ اختبار الطراد”.

بدوره أوضح ناطق باسم الشركة أن تحديث السفينة يطال في الوقت الراهن دورتي الكهرباء والوقود، مشيراً إلى إصلاح منظومات وأجهزة السفينة العام الماضي في عملية شاركت فيها 150 شركة أخرى.

ومن المقرر تزويد الطراد المطوّر بصواريخ “تسيركون” الأسرع من الصوت وكذلك صواريخ “كاليبر” المجنحة وصواريخ “أونيكس” المضادة للسفن ليصبح أقوى طراد في العالم.

يذكر أن طراد الأميرال ناخيموف من مشروع 11442 إم تبلغ إزاحته 23700 طن، وطوله 230 متراً، وعرضه 25 متراً، ويمكن أن تبقى السفينة في البحر لمدة 60 يوماً.

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