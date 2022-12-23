روسيا تفرض سقف أسعار للغاز الذي تستخرجه الشركات الأجنبية من أراضيها

موسكو-سانا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً يفرض على الشركاء الأجانب لشركة غازبروم في استخراج الغاز الروسي الالتزام بسقف سعري ستحدده الحكومة الروسية عند بيع حصتهم من المواد الخام.

وذكر موقع قناة روسيا اليوم أن المرسوم ينص على أن “شركة غازبروم والشركات التابعة لها ممنوعة من شراء الغاز من الشركات التابعة للدول غير الصديقة بأكثر من حد السعر الذي حددته الحكومة”.

واتخذت روسيا إجراءات بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال توريدات الغاز الطبيعي ذات صلة بالإجراءات غير الودية التي أقدمت على تطبيقها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وتدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من الأول من آذار المقبل، حيث ستدرس الحكومة وضع الحد السعري المناسب في غضون 10 أيام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency