ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب المغرب عقب التألق في مونديال 2022

الرباط-سانا

ارتفعت القيمة السوقية لمنتخب المغرب بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 الذي أقيم مؤخراً في قطر.

وأكد موقع (ترانسفير ماركت) العالمي على زيادة القيمة السوقية للمنتخب المغربي بقيمة 50 مليون يورو لتصل قيمته إلى 291 مليون يورو بعد ارتفاع قيمة 11 لاعباً من (أسود الأطلسي) عقب تألقهم في مونديال قطر 2022.

ويعد أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب أعلى قيمة سوقية بين لاعبي المغرب بقيمة 70 مليون يورو بعد أن زادت قيمته خمسة ملايين، فيما جاء نصير مزراوي في المرتبة الثانية بقيمة 28 مليون يورو، ثم سفيان إمرابط بقيمة 25 مليون يورو بالتساوي مع المدافع نايف أكرد.

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