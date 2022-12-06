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مجلس الوزراء: نظراً للظروف الراهنة المتعلقة بالمشتقات النفطية تعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 الجاري

2022-12-06

دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافق لـ 11 والـ 18 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء تلقت سانا نسخة منه أن قرار العطلة يأتي نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.

وأشار البيان إلى أن تراعى أحكام الفقرة “ج” من المادة “43” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

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