دونيتسك: مقتل أربعة مدنيين بقصف أوكراني

دونيتسك-سانا

أعلن مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية مقتل أربعة مدنيين جراء قصف قوات النظام الأوكراني لأراضي الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان صادر عن المكتب قوله: “إن القوات الأوكرانية وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية واصلت قصف أراضي الجمهورية والمناطق السكنية فيها، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين، وإصابة 8 آخرين بجروح”.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية وغيرها من المناطق التي انضمت إلى روسيا مؤخراً بشكل يومي،ما يوقع العديد من الضحايا بين المدنيين.

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