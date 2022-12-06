اكتشاف لوحة حجرية تعود لأكثر من 700 عام شمال الصين

بكين-سانا

اكتشف خبراء أكاديميون صينيون لوحة حجرية يقدر عمرها بأكثر من 700 عام في محافظة لونغياو بمقاطعة خبي شمال الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن الخبراء قولهم: إن اللوحة تعود إلى عهد أسرة يوان الإمبراطورية في الفترة بين 1271-1368 ويبلغ ارتفاعها 1.52 متر وعرضها 0.76 متر بسماكة 0.26 متر، وهي مصنوعة من الحجر الأزرق ومنقوش على جانبها الأمامي 18 سطراً بحروف واضحة.

ولفت قوه يينغ جيه أكاديمي مختص في الأدب والتاريخ في محافظة لونغياو إلى أن اكتشاف هذه اللوحة ذو أهمية كبيرة في دراسة تاريخ الحضارة في أسرة يوان.

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