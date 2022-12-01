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استمرار استجرار محصول الحمضيات من مزارعي طرطوس

2022-12-01

طرطوس-سانا

يستمر فرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة طرطوس باستجرار محصول الحمضيات من المزارعين بشكل مباشر من أماكن زراعته في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح مدير فرع السورية للتجارة بالمحافظة محمود صقر في تصريح لمراسلة سانا أن الكميات المستلمة منذ بداية عمليات الاستجرار في الـ 20 من تشرين الثاني الماضي بلغت حوالي 20 طناً من مختلف الأصناف، مبيناً أن عمليات الاستلام مستمرة إلى حين انتهاء الموسم أواخر الشهر الخامس من العام القادم.

وأشار صقر إلى أن المؤسسة تقدم ميزة إضافية للمزارعين دعماً لهم من خلال توفير أجور الفرز والتوضيب التي تجري في المركز الذي تم افتتاحه مؤخراً بعد إعادة تأهيله في منطقة أبو عفصة، لافتاً إلى أن المؤسسة تتحمل لأول مرة بدءاً من الموسم الحالي تكاليف الفرز والتوضيب، إضافة إلى تقديم الصناديق الحقلية وتوفير أجور النقل وعمولة أسواق الهال.

وأكد صقر أن الأسعار مناسبة لكل من المزارع والمواطن وتوفر ما يقارب 450 ليرة سورية للكيلوغرام على المزارعين، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع مختلف الروابط الفلاحية واتحاد الفلاحين لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.

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