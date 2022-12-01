المؤسسة العامة للمباقر: إنتاج 4494 طن حليب خلال 9 أشهر

دمشق-سانا

بلغ إنتاج الحليب في المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للمباقر في كل من جب رملة وحمص وفديو والغوطة حتى نهاية الشهر التاسع من هذا العام 4494 طناً من خطتها البالغة 5260 طناً ونحو 129 طناً من اللحم من الخطة البالغة 156 طناً.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس خالد هلال أن عدد القطيع الموجود في المنشآت الأربع يبلغ حالياً 2036 رأسا منها 1065 رأس قطيع ناميا و971 رأس بقر ،بينما بلغ عدد المواليد 551 رأساً حتى نهاية شهر أيلول الفائت، كاشفاً أن المؤسسة تعاقدت لاستيراد 1000 بكيرة حامل مخصصة لتشغيل المحطة الأولى في مجمع مباقر مسكنة ولتشغيل مبقرة دير الزور.

وأوضح هلال أن المعامل التابعة للمؤسسة تقوم بتحويل إنتاج المنشآت اليومي من الحليب إلى ألبان ولبنة وجبنة بيضاء وموزريلا وقشقوان ومشلل وقريشة، مبيناً أن تسويق المنتجات يتم من خلال مراكز البيع المباشر في المعامل بأسعار الجملة ونصف الجملة ومن خلال صالات السورية للتجارة في محافظات اللاذقية وحماة وصالة بيع المنتجات التابعة للمؤسسة في شارع بغداد في دمشق.

وأشار هلال إلى أن إنتاج المؤسسة من العلف الأخضر بلغ هذا العام نحو 4714 طناً حيث يقدم قسم منه للقطيع والباقي يتم تصنيعه كسيلاج ودريس، بينما بلغ إنتاجها من الحبوب المتنوعة 902 طن، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على استكمال المشاريع المطلوب تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية في المباقر العاملة.

مهران معلا

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