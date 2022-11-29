انتهاء أعمال الترميم في ثانوية الغوطة الشرقية بريف دمشق

الثلاثاء / 29 / 11 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الفيلم السوري (الاعتراف) ينال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان سومر السينمائي في العراق
2022-11-29
شولغين: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع حد لتحقيقاتها المكتبية بحق سورية
2022-11-29
السفير عطية: الدول الغربية حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
2022-11-28
روسيا: تركيا لم تف بالتزاماتها تجاه منطقة خفض التصعيد في إدلب
2022-11-28
المقداد: سورية تدين القرار التعسفي الذي دفعت واشنطن والدول الغربية لاتخاذه ضد إيران في مجلس حقوق الانسان
2022-11-28
المندلاوي يبحث مع السفير الدندح تطوير التعاون بين سورية والعراق في المجال البرلماني
2022-11-28
محافظ دمشق يلتقي سفير مملكة البحرين
2022-11-28
محليات
مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات
2022-11-29
بدء تركيب أجهزة (جي بي اس) ضمن وسائل النقل العامة في طرطوس
2022-11-29
السورية للبريد: الـ 5 من الشهر القادم بدء دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم
2022-11-29
جيش التحرير الفلسطيني: نضال شعبنا مستمر حتى تحرير أرضه
2022-11-29
انتشار الزراعة المنزلية في اللاذقية… نوع من الاكتفاء الذاتي وسبيل لمواجهة غلاء الأسعار
2022-11-29
توزيع حقائب مدرسية بكامل قرطاسيتها في مدارس الحسكة
2022-11-29
أجنحة الشام تبدأ بتطبيق خدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر السفر
2022-11-29
رياضة
منتخب البرتغال يتأهل إلى دور الـ 16 للمونديال
2022-11-28
منتخب البرازيل يتأهل إلى دور الـ 16 للمونديال
2022-11-28
الجيش يفوز على الحرية في الجولة الأولى لدوري كرة السلة للرجال
2022-11-28
إيران تقدم شكوى للفيفا ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي لقيامه بتغيير علمها
2022-11-28
مهند العواج مدرباً جديداً لفريق عمال حماة بكرة القدم
2022-11-28
منتخب غانا يفوز على نظيره الكوري الجنوبي بالمونديال
2022-11-28
منتخبا صربيا والكاميرون يتعادلان في الجولة الثانية للدور الأول بالمونديال
2022-11-28
اقتصاد
محلج العاصي يبدأ توريد بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج
2022-11-29
افتتاح فرع لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر في حمص
2022-11-29
ارتفاع العجز التجاري التركي لأكثر من 420 بالمئة خلال الشهر الماضي
2022-11-29
بوتين: العلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل مطرد رغم عدم الاستقرار العالمي
2022-11-29
بدء تسويق إنتاج الخضار الشتوية في الحسكة
2022-11-29
روسيا تجدد رفضها وضع سقف لسعر نفطها
2022-11-29
ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار
2022-11-29
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات
شولغين: على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع حد لتحقيقاتها المكتبية بحق سورية
أجنحة الشام تبدأ بتطبيق خدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر السفر
هطولات مطرية غزيرة متوقعة فوق المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
انتهاء أعمال الترميم في ثانوية الغوطة الشرقية بريف دمشق
2022-11-29
تـأهيل مدارس كفر بطنا
2022-11-29
salam
سابق
مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved