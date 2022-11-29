الفيلم السوري (الاعتراف) ينال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان سومر السينمائي في العراق

دمشق-سانا

حصد الفيلم الروائي الطويل السوري “الاعتراف” جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الأولى من مهرجان سومر السينمائي الدولي دورة المخرج الراحل صاحب حداد نزار شهيد الفدعم.

الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما من سيناريو وإخراج باسل الخطيب، وشاركه بكتابة السيناريو مجيد الخطيب، وتدور أحداثه في زمنين الأول مطلع ثمانينيات القرن الماضي، والزمن الحالي عبر تقاطع بعدة خطوط مرتبطة بالحرب وما طال الشعب السوري جراءها من إرهاب وأزمات معيشية، وبقدرته على استنفار إرادته لمقاومتها.

أما أبطال الفيلم فهم غسان مسعود وديمة قندلفت وكندة حنا ومحمود نصر وروبين عيسى ووائل أبو غزالة وحسن دوبا وقمر مرتضى وسوزان سكاف ورنا العضم ويوسف مقبل وفؤاد وكيل وفارس ياغي وجمال شقير وعبد الله شيخ خميس ومحسن عباس ووائل شريفة وأسيمة أحمد وعلا سعيد، والأطفال ربيع جان ورند عباس وحسن رمضان وجواد السعيد.

وشارك الفيلم بعدة مهرجانات، ونال جائزة محفوظ عبد الرحمن عن أفضل نص سيناريو في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ 35 عام 2019 ، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة ديمة قندلفت عن دورها في الفيلم.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency