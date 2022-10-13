العراق.. تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

بغداد-سانا

كلف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد القيادي في الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي لمراسلة سانا: إن الرئيس رشيد سلم السوداني خطاب التكليف الذي نص على وجوب تشكيل الحكومة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، حسب الدستور العراقي.

يذكر أن السوداني تسلم منصبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الصناعة والمعادن.

وكان مجلس النواب العراقي انتخب اليوم عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، بعد حصوله على أغلبية الأصوات خلال الجولة الثانية من عملية التصويت.

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