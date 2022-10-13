باحثون من جامعة ويسترن نيو إنغلاند الأمريكية: العنب يقلل من فرص الإصابة بالخرف

واشنطن-سانا

كشف باحثون من جامعة ويسترن نيو إنغلاند أن تناول العنب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف.

ووفقاً للدراسة التي نشرت في صحيفة إندبينديت البريطانية فإن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب يمكن أن تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف عن طريق تحسين وظيفة العصبونات أو الخلايا العصبية.

وأشار الباحثون إلى أهمية العنب لصحة الإنسان بشكل عام، وخاصةً للذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً غنياً بالدهون، لأنها فاكهة غنية بمركبات كيماوية طبيعية تعزز بكتيريا الأمعاء الصحية وتخفض نسبة الكوليسترول، كما تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بتحسين الصحة والوقاية من الأمراض والسرطان.

كما كشف الباحثون أهمية العنب في التقليل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية وهي حالة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، وزيادة متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات إضافية، لافتين إلى أن العنب يحرق أيضاً السعرات الحرارية أثناء هضمه، ما يساعد بدوره على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

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