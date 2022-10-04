الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء مستمرة باستقبال محصول المزارعين خلال أيام العطلة

السويداء-سانا

أعلنت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء عن استمرارية العمل باستقبال محصول العنب العصيري من المزارعين، خلال أيام العطلة المحددة بين السادس والتاسع من الشهر الحالي.

مدير عام الشركة المهندس فادي شقير أفاد في تصريح لمراسل سانا اليوم بأن الشركة جاهزة، لاستلام المحصول أيام العطلة، وخاصة مع استمرار عمليات التوريد إليها من قبل المزارعين، حيث وصلت الكميات المستلمة لغاية تاريخه إلى نحو 4800 طن، والتي تزيد بشكل ملحوظ عن الفترة نفسها من الموسم الماضي الذي جرى فيه استقبال نحو 2845 طناً.

وبين المهندس شقير أن الشركة حولت لغاية تاريخه مبلغ 4.5 مليارات ليرة، لحساب اتحاد الفلاحين بالمصرف التجاري لصرفه للمزارعين، لقاء أثمان العنب العصيري المورد من قبلهم للشركة، مع استمرارها بتحويل مبالغ إضافية بالأيام القادمة.

وكانت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء بدأت في الـ 4 من أيلول الماضي بتسوق محصول العنب العصيري من المزارعين، وذلك بأسعار قدرها ألف ليرة للكيلو غرام الواحد للعنب الأبيض و1200 ليرة للعنب الأسود.

عمر الطويل

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