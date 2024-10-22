استلام نحو 1687 طناً من العنب العصيري بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء اليوم عمليات استلام محصول العنب العصيري من المزارعين للموسم الحالي.

وذكر مدير عام الشركة المهندس لؤي حمزة في تصريح لمراسل سانا أن الكميات المستلمة بلغت نحو 1687 طناً تم استلامها خلال شهر تقريباً من خلال ورديتين كانتا تعملان من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً، مبيناً أن الكميات المستلمة تعد مقبولة لكنها أقل نسبياً من الموسم الماضي.

وبين المهندس حمزة أن صرف أثمان العنب للمزارعين يبدأ اعتباراً من يوم الغد وعلى دفعات، وذلك بسعر قدره 3700 ليرة للكيلو الواحد.

عمر الطويل

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