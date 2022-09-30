فوز العربي على أزرع في مباراة بكرة الطائرة للناشئات

السويداء-سانا

فاز فريق العربي على أزرع بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة كرة الطائرة الودية لفئة الناشئات، التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

كما سبق المباراة لقاء بكرة السلة بين الفريقين لفئة تحت الـ 18 عاماً للإناث انتهى بالتعادل 48-48، ولم يمدد بشوط إضافي لحسم النتيجة بناء على اتفاق الفريقين كون اللقاء يحمل طابعاً ودياً.

وأشار رئيس بعثة نادي أزرع أسعد بتال في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذه اللقاءات تأتي كتأكيد على استمرار التواصل الرياضي والاجتماعي بين الناديين، وتوفير فرصة احتكاك للاعبات، وخاصة مع عودة النشاطات لصالة الباسل بالسويداء بعد انتهاء أعمال صيانتها وترميمها.

عمر الطويل

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