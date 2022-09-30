فوز منتخب السويداء على منتخب درعا في دوري كرة القدم للبراعم

دمشق-سانا

فاز منتخب السويداء على منتخب درعا بتسعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الفيحاء التدريبي بدمشق في افتتاح مرحلة الذهاب لدوري كرة القدم لفئة البراعم لمنتخبات المحافظات لحساب المجموعة الأولى.

وسجل للفريق الفائز كريم ريدان ثلاثة أهداف وأدم دنون وحازم سليم وكريم نوفل وقيس أبو رأس وصالح حمايل ونورس الطويل، فيما سجل للخاسر أحمد السعدي.

وتنتافس في دوري كرة القدم لفئة البراعم لحساب المجموعة الأولى منتخبات دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، وتقام مبارياتها من مرحلتين ذهاباً وإياباً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency