القوات الإيرانية تقضي على خلية إرهابية شمال غرب البلاد

طهران-سانا

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي القضاء على خلية إرهابية في منطقة خدا آفرين الواقعة شمال غرب البلاد على الحدود مع جمهورية آذربيجان.

وقال كودرزي في تصريح اليوم نقلته وسائل إعلام إيرانية: إنه “تم القضاء على خلية إرهابية مكونة من 7 مسلحين كانوا يحملون معدات عسكرية في منطقة خدا آفرين الحدودية مع جمهورية آذربيجان”.

وتعهد أن تتصدى قواته بقوة لكل عمل مسلح على الحدود، مؤكداً أن الرد على كل المعتدين سيكون قاسياً.

وكانت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية في محافظة كردستان غربي البلاد أفادت في وقت سابق بأنه تم ضبط كمية من الصواعق الكهربائية المتفجرة، كان مقرراً استخدامها في أعمال الشغب.

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