الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوافق على تخفيض نسبة تحمل المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض

دمشق-سانا

وافق مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية على تخفيض نسبة تحمل جميع الجرحى المنضمين لمشروع جريح الوطن من الفائدة على القروض الممنوحة من المصارف العامة (الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي) لتصبح 2% لجرحى العجز الكلي وتحت الكلي، و5% لجرحى العجز الجزئي، على أن يتحمل الصندوق النسبة المتبقية بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تلك المصارف، ووفق الاشتراطات المقررة لديها للحصول على القروض.

وقرر المجلس خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء زيادة نسبة تحمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من الفائدة المقررة على القروض التي يحصل عليها – كل الجرحى المنضمين إلى مشروع جريح الوطن – بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والمصارف الخاصة (الوطنية للتمويل، الإبداع) لتصبح 8% بدلاً من 6%.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على تشميل المسرحين من خدمة العلم منذ 15-3-2022 بمن فيهم المسرحون العاملون الدائمون أو المتعاقدون بعقد سنوي لدى الجهات الحكومية ببرامج الإقراض التي ينفذها الصندوق، حرصاً على إتاحة الفرصة للجميع دون استثناء للاستفادة من هذه البرامج.

وأكد المهندس عرنوس على أهمية تطوير عمل الصندوق وتوسيع الدعم الذي يقدمه لمختلف الشرائح ذات الاحتياج والبحث عن أفضل الطرق لتحويل المساعدات المباشرة إلى دائمة بحيث يتم تأمين مصدر دخل إضافي ومستمر للشرائح المحتاجة، مشدداً على ضرورة تطوير أداء الصندوق وتأمين موارد تمويل داعمة لخطة عمله بما يحقق توجه الدولة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتلك الشرائح.

وتم خلال الاجتماع استعراض واقع عمل الصندوق، والدعم الذي يتم تقديمه لمختلف البرامج (تمكين الريف السوري والنساء الريفيات ودعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ومنح تعويضات لجرحى قوات الدفاع الشعبي)، إضافة إلى التصديق على ملاحق الاتفاقيات مع عدد من مصارف التمويل الصغير الخاصة والمصارف العامة.

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