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رئيس لجنة الاستفتاء في جمهورية لوغانسك: 97.79 بالمئة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بعد فرز نحو 14 بالمئة من الأصوات

2022-09-27

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