ارتفاع عدد ضحايا القارب اللبناني الغارق قبالة سواحل محافظة طرطوس إلى 89

طرطوس-سانا

أعلن مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور اسكندر عمار أن عدد ضحايا غرق القارب اللبناني قبالة سواحل محافظة طرطوس بلغ 89 في حصيلة غير نهائية بينما أصبح عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل 14 شخصاً اثنان منهم في العناية المشددة.

وقال عمار في تصريح لـ سانا إنه بعد تقديم جميع الخدمات الطبية للمصابين تم تخريج 6 منهم من المشفى إلى منازلهم وهم بصحة جيدة ومستقرة، فيما تم نقل 5 مصابين من العناية المشددة إلى الأقسام الطبية المتخصصة لاستقرار حالتهم وإنقاذ مريضة كانت على المنفسة.

وأشار عمار إلى أن إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة أصولاً بعد تعرف الأهالي عليها.

وكان المدير العام للموانئ البحرية في سورية سامر قبرصلي أعلن في وقت سابق اليوم في تصريح لـ سانا ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق إلى 86 شخصاً بعد انتشال عدد من الجثث صباح اليوم.

وكان القارب الغارق انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان الثلاثاء الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص ويحمل أشخاصاً من جنسيات عدة.