غالاوي: أزمة الطاقة تكسر العمود الفقري لأوروبا

لندن-سانا

أكد النائب البريطاني السابق جورج غالاوي أن استياء المواطنين الأوروبيين من حكوماتهم على خلفية أزمة الطاقة “سيكسر العمود الفقري” لأوروبا.

وقال غالاوي في مقابلة مع صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية “إن هذه هي القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير” موضحاً أن المزاج الاحتجاجي استحوذ بالفعل على جمهورية التشيك وفرنسا واصفاً موقف الحكومة البريطانية بأنه موقف “لا تحسد عليه”.

ولفت غالاوي إلى أن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تخبرنا أنهم سيضخون بالاقتصاد 130 مليار جنيه إسترليني من المال العام متسائلاً “لكن المال العام من أين يأتي” وما هي شجرة المال السحرية التي سيتم سحب هذه الأموال منها.

وختم السياسي البريطاني بالقول “لقد ذهبت الحكومة الإيطالية بالفعل.. وذهبت الحكومة البلغارية بالفعل.. ولكن من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي الكبرى أعتقد أن ألمانيا ستكون أول وأهم دومينو يسقط وسيكون ذلك قطعة دومينو كبيرة جداً”.

وتواجه الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا ارتفاعاً في أسعار الطاقة وزيادة كبيرة في معدلات التضخم بسبب تداعيات العقوبات التي فرضتها على روسيا ما تسبب بتوقف الكثير من الصناعات والمعامل الغربية وفقدانها لميزاتها التنافسية ما أثر بدوره على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

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