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مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون بين البلدين

2022-09-08

بغداد-سانا

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال بيان لمستشارية الأمن القومي العراقية اليوم تلقت سانا نسخة منه أن الأعرجي أكد حرص بلاده على عودة سورية لممارسة دورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية أن يكون هناك عمل مشترك بين البلدين فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون في القضايا الأمنية المشتركة فيما شدد السفير الدندح على أهمية الارتقاء بالعلاقات الأخوية والثنائية إلى مستويات أوسع تلبية لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وفي تصريح له بعد اللقاء قال الدندح لمراسلة سانا في بغداد أن اللقاء ناقش عدداً من الملفات بخصوص العمل المشترك والتنسيق مع الحكومة السورية حول المسائل الأمنية المشتركة إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالسوريين الموجودين في العراق وتسوية أوضاعهم.

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