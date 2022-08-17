تعادل عامودا وعمال السويداء في دوري كرة القدم للناشئات

السويداء-سانا

تعادل فريقا عامودا وعمال السويداء دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية في دوري كرة القدم لفئة الناشئات في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة تأهل فريق العربي للدور الثاني برصيد ست نقاط بعد قبول اعتراضه على فريق عامودا وخسارة الأخير قانوناً للمباراة التي جمعتهما أمس 3-صفر علماً أن العربي فاز كذلك أول من أمس على عمال السويداء 2-1.

وتنافست في المجموعة الثالثة لدوري كرة القدم لفئة الناشئات فرق العربي وعامودا وعمال السويداء بحيث تأهل بطل المجموعة مباشرة للدور الثاني.

عمر الطويل

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