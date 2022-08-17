لقاء فكري في الحسكة حول دور الشباب ومشاركتهم في انتخابات مجالس الإدارة المحلية

الحسكة-سانا

تركزت محاور اللقاء الفكري الذي أقامه فرع اتحاد شبيبة الثورة في الحسكة حول أهمية دور الشباب في انتخابات المجالس المحلية.

واستعرض محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال اللقاء الذي أقيم في قاعة مجلس المحافظة اليوم قانون الإدارة المحلية وتطبيقه ومراحل صدوره وأهمية زج الشباب ومعرفة دورهم الحقيقي للنهوض بالواقع بهدف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية وتحسين الواقع الخدمي ونقل هموم ومشاكل الوحدة الإدارية وتحقيق الاستقلال الإداري.

ودعا صيوح إلى ضرورة مشاركة الشباب في هذه الانتخابات واستثمار طاقاتهم فيها من خلال الترشح والمشاركة الفاعلة لتنمية حالة وعي في المجتمع بأهميتها لكونها الطريق الوحيد للنهوض بالواقع وتحسينه.

من جانبه قدم رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي عبد العزيز المحمد عرضاً لآلية الترشح ومراحلها منوها بالإقبال للترشح ما عكس حالة وعي مجتمعي لأهمية المشاركة.

وتركزت مقترحات المشاركين حول زيادة نسبة تمثيل الشباب في المجالس المحلية والتركيز على عملية التأهيل والتدريب لهم لأخذ دورهم الحقيقي في المجالس المحلية.

حضر اللقاء المهندس تركي عزيز حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة وعدد من اعضاء قيادة الفرع وقائد شرطة المحافظة.

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