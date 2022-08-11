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استثناء أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة من الدعم

2022-08-11

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه يتضمن استثناء أصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة من الدعم وفق البيانات الواردة من وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الآلية الجديدة للاستثناء من الدعم تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.

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