لوغانسك: نظام كييف يحرق جثث مرتزقته حتى لا يتم التعرف على هوياتها

لوغانسك-سانا

أعلنت قوات الاستطلاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عن عثورها على جثث محترقة تركها جيش أوكرانيا بالقرب من مدينة سوليدار.

وأفاد مصدر في هذه القوات لوكالة نوفوستي بأن الجثث المحترقة متناثرة بالقرب من الحفر التي يخلفها القصف المدفعي وأن عناصر الجيش الأوكراني قاموا برش جثث هؤلاء القتلى بالوقود وإضرام النار فيها أثناء الانسحاب.

ورداً على سؤال حول سبب قيام القوات الأوكرانية بهذا الفعل قال: “هم يقومون بحرق جثث المرتزقة منعاً لتحديد هوياتهم لاحقاً”.

وحسب وزارة الدفاع الروسية وصل بعد 24 شباط الماضي إلى أوكرانيا أكثر من سبعة آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة.

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