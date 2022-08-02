الشؤون الصحية بدمشق: تنظيم 838 ضبطاً وإغلاق 32 محلاً ومطعماً خلال تموز الماضي

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق خلال شهر تموز الماضي 838 ضبطاً وأغلقت 32 محلاً ومطعماً لمخالفة الشروط الصحية ووجهت 10 إنذارات لأصحاب المحال التي تحتاج لاستكمال النواقص الصحية.

وبين مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور قحطان إبراهيم أن الإغلاقات شملت محال حلويات ومخابز ومحال أجبان وألبان ومطاعم.

وأوضح إبراهيم أن الضبوط المنظمة توزعت بين المواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بالنظافة العامة والشروط الصحية والجمع بين نوعين من اللحوم وعرض مواد غذائية خارج المحال.

وأكد إبراهيم تكثيف دوريات الرقابة الصحية وتواجدها اليومي في جميع الأسواق وأماكن بيع المواد الغذائية وتشديد الإجراءات بحق المخالفين من أصحاب المطاعم والمحال التجارية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency