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ضبط شركات مواد غذائية ومعتمدي خبز مخالفين بريف دمشق

2022-08-02

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق شركات مواد غذائية بمخالفة البيع بسعر زائد ومعتمدي خبز بمخالفة نقص في التخريج عبر البطاقة.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم ضبط 28 معتمد بيع خبز تمويني لمخالفتهم الأنظمة ونقص في التخريج عبر البطاقة وبلغت قيمة التغريم 9.849.480 ليرة سورية.

ووفق البيان تم ضبط 3 شركات مواد غذائية أساسية في حوش بلاس وحمورية وعربين بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم اعطاء فواتير حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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