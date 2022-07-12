الشوكيات والعصاريات في مشاريع صغيرة لشباب بمعرض الزهور

دمشق-سانا

مجموعة واسعة من نباتات الشوكيات والعصاريات المتنوعة تزين أجنحة معرض الزهور بدورته الـ 42 المقام حالياً في حديقة تشرين وهي نتاج مشاريع صغيرة مدرة للدخل لعدة شباب تستقطب الزوار وتجذبهم للشراء.

وفي أحد أجنحة المعرض بين الشاب هيفرون الأيوبي لـ سانا الشبابية وهو صاحب مشروع لزراعة الصباريات والعصاريات أنه يشارك لأول مرة بالمعرض من خلال الشوكيات والصباريات التي زرعها بالتعاون مع زوجته بهدف التعريف بمنتجات مشروعه الصغير الذي بدأ العمل به قبل سبع سنوات والتسويق لها.

وأشار الأيوبي إلى أن مشروعه استند إلى الشوكيات والصباريات لكونها لا تحتاج مساحات واسعة لزراعتها مستفيداً من المساحات الضيقة في منزله لزراعتها لافتاً إلى أنه يعمل كذلك بتنسيق الحدائق والتراسات ويسوق لمنتجات مشروعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيع المباشر للزبائن ما يسهم بتأمين دخل مادي يساعده في تدبير أموره.

وقال الأيوبي: “الشوكيات والصباريات التي أنتجها ضمن المشروع هي من أصول سورية وأجنبية كالهولندية مثل الزيبرا والجاد التي يطلق عليها في سورية نبتة الحظ والسبيليا التي تزهر وروداً جميلة” لافتاً إلى أن لديه أكثر من 200 صنف من النباتات التي يعتني بها ويزرعها إضافة إلى بعض النباتات الطبية كالأوليفيرا.

وأضاف الأيوبي: “إنه لا يكتفي ببيع منتجاته لزوار المعرض والأصدقاء إنما يتواصل معهم ويرشدهم إلى طرق الزراعة والعناية الصحيحة بالنباتات كما أنه طور مشروعه بإضافة الخشب إلى عمله عبر تزيينه بالشوكيات والعصاريات كالشلالات والأكواخ وغيرها مختتماً حديثه بالإشارة إلى طموحاته المستقبلية بالتوسع في مشروعه أكثر”.

ومن مدينة القطيفة بريف دمشق يشارك الشاب براء الكردي بعرض وبيع منتجاته من الشوكيات والعصاريات في أحد أجنحة المعرض مبينا لـ سانا الشبابية أن مشاركته هي الأولى ولا سيما أن مشروعه حديث العهد حيث يضع الشوكيات في علب ملونة لجذب الزوار لزيارة الجناح وشراء ما يلزمهم منها لتقديمها على شكل هدايا.

وقال: “إنه يبيع منتجاته بأسعار رمزية ليستطيع جميع الراغبين شراءها واقتناءها وخاصة أن النبتة الخضراء تدخل السعادة والسرور والبهجة إلى المنزل” مضيفاً: انطلقت بمشروعي بشكل فردي وأسعى للتوسع بعملي مستقبلاً.

سكينة محمد

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