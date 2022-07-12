شابة من السويداء تكتسب أكثر من مهنة بهدف إثبات ذاتها بميدان العمل والإنتاج

السويداء-سانا

الجمع بين تصنيع الإكسسوار والخبز العربي والمأكولات التراثية أبرز ما تتميز به الشابة أحلام عريج من محافظة السويداء والتي تمكنت بعد جهد وتدريب من ولوج ميادين العمل الحرفي عبر أعمال متناهية الصغر تمكنت عبرها من إثبات جدارتها والنهوض بمنتجات متميزة على جودة عالية.

أحلام 22 عاماً ذكرت في حديثها لنشرة سانا الشبابية أنها تعلمت مهنة تصنيع الإكسسوار قبل أكثر من عامين خلال دورة خضعت لها بمركز دعم وتمكين المرأة في فرع جمعية تنظيم الأسرة فيما اكتسبت مهنة تصنيع الخبز العربي والمأكولات التراثية من خلال مشروع تمكين الشباب بالجمعية خلال العام الحالي حيث تم تزويدها بمستلزمات العمل من صاج وجرة غاز ودقيق لتنطلق بمشروعها الخاص.

وبينت أحلام أنها تمارس هذه الأعمال متناهية الصغر ضمن منزلها وتسوق منتجاتها بناء على الطلبات المقدمة لها مؤكدة أهمية ما تقوم به لإثبات ذاتها كشابة منتجة وفاعلة بالمجتمع مع امتلاكها الطموح للتوسع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

إرادة وعزيمة راسخة تملكها أحلام لتعلم أي جديد فهي تجيد مهنتي الحلاقة النسائية والتمريض أيضاً ولديها استعداد للعمل بهما خلال الفترة القادمة بحيث تكتفي حالياً بممارستهما على نطاق محدود ضمن المنزل.

وبحسب مقدمة الدعم النفسي الاجتماعي ضمن مركز دعم وتمكين المرأة التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء ساندي نصر الدين فإن أحلام اتبعت دورة أعمال يدوية تنموية ضمن المركز وكانت من المستفيدات المميزات بالتزامها ودقة عملها كما أن حبها وشغفها للمهنة جعلها تدقق على التفاصيل الصغيرة والأساسية كما يلزم فعلاً في صناعة الإكسسوارات لتبدع بهذا المجال بشكل احترافي وتشق طريقها الخاص بالمهنة.

ولفتت إلى أن مثابرة أحلام وجدها في العمل وصلا بها لتتولى مسؤولية المعارض والبازارات ضمن أحد مراكز الفنون والتنمية مع تميزها بتصنيع اكسسوارات الشعر والتيجان العرائسية كما شاركت بالعديد من الأنشطة والمعارض فضلاً عن إصرارها على امتلاك أكثر من مهنة واستفادتها من دورة صناعة الخبز ضمن الجمعية لتتحول إلى الإنتاج في هذا الجانب أيضاً.

عمر الطويل

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