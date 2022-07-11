منتخب سورية يلتقي نظيره الإيراني بعد غد في بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال

دمشق-سانا

بمشاركة منتخب سورية تنطلق غدا بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات إيران واليابان وكازخستان ويلتقي منتخبنا في أولى مبارياته مع إيران بعد غد الأربعاء 13-7 عند الساعة الحادية عشرة صباحاً ويواجه منتخب اليابان يوم الجمعة القادم 15-7 عند الواحدة والنصف ظهراً ويختتم مباريات هذا الدور بلقاء منتخب كازاخستان يوم الأحد القادم 17-7 عند الحادية عشرة صباحاً.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والأردن وأستراليا وإندونيسيا أما المجموعة الثانية فضمت منتخبات تايوان والصين وكوريا الجنوبية والبحرين بينما ضمت المجموعة الرابعة كلاً من لبنان والهند والفلبين ونيوزيلندا.

وضمت قائمة لاعبي منتخبنا المشاركين في البطولة كلا من عامر الساطي وعمر الشيخ علي ومجد عربشة وإلياس عازاريه وعمر إدلبي وأنطوني بكر وهاني دريبي وعبد الوهاب الحموي ونديم عيسى وإسحق عبيد وجورجي نطاريان والمجنس أمير جبار.

وينص نظام البطولة على أن تلعب فرق المجموعة الواحدة مع بعضها بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة ليتأهل الفريق صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر ثم يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بنظام الكروس في التصفيات المؤهلة للدور ربع النهائي حيث يلعب ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية ليلعب الفائز من هذه المواجهة مع متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي كما يلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية ليلاقي الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الرابعة بالدور نفسه.

كما سيلعب ثاني المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الرابعة ليلاقي الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الأولى بينما يلعب ثالث المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة على أن يلاقي الفريق الفائز من هذه المواجهة متصدر المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي ثم تتأهل أربعة فرق عن الدور ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي من البطولة حيث يلعب الفائزان على لقب البطولة فيما يلعب الخاسران على الميدالية البرونزية.

محمد الخاطر

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