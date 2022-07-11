بوتين ولوكاشينكو يبحثان مسائل الترانزيت إلى كالينينغراد

موسكو-سانا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم المسائل المتعلقة بالترانزيت إلى كالينينغراد وسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم): “إن الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي عزمهما المتبادل على تعزيز العلاقات الروسية – البيلاروسية والشراكة والتحالف”.

وكانت سلطات مقاطعة كالينينغراد الروسية اقترحت فرض حظر كامل على حركة البضائع بين روسيا ودول البلطيق وذلك ردا على القيود التي فرضتها ليتوانيا على ترانزيت البضائع إلى المقاطعة الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن موسكو ستتخذ إجراءات صارمة ضد ليتوانيا والاتحاد الأوروبي إذا لم يتم حل مشكلة نقل البضائع إلى كالينينغراد.