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فولودين: تسوية الأزمة في أوكرانيا بطرق سلمية غير مفيدة لأمريكا

2022-07-10

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن تسوية الأزمة في أوكرانيا بطرق سلمية غير مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله في تصريح اليوم: “كان من الممكن تسوية الوضع القائم في أوكرانيا بطرق سلمية لكنه أمر غير مفيد بالنسبة للولايات المتحدة ومن يتعاون معها” مشيراً إلى أن هؤلاء الساسة لا يفكرون في مستقبل ومصير الأوكرانيين.

وأضاف فولودين: إن زعماء الدول الأوروبية لا يمكنهم اليوم التعبير عن رأيهم بما يحدث وخاصة في أوروبا والآن هم يوافقون على كل شيء لافتاً إلى أن أمريكا دمرت الدول الأوروبية القديمة وقادت الساسة الشباب إلى السلطة فيها وهم موالون بشكل كامل لها الآن.

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