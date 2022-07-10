بمناسبة العيد.. توزيع 4500 أضحية في دمشق

دمشق-سانا

وصل عدد الأضاحي التي وزعتها جمعية الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضمن (مشروع التميز في كفالة اليتيم) بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق إلى 4500 أضحية إضافة لإقامة أنشطة ترفيهية وتقديم مساعدات عينية وتوزيع هدايا وألعاب للأطفال الأيتام في مقر الجمعية بدمشق.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بين في تصريح للصحفيين أن الوزارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات والدعم لأي عمل خيري أو مبادرة إنسانية تسهم في مساعدة الأسر المحتاجة وتخفف الأعباء المادية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد مشيراً إلى أهمية تفعيل دور الجمعيات في ممارسة دورها بمختلف المناطق في سورية بما يسهم في تكريس ثقافة العمل الخيري والإنساني في المجتمع.

بدوره أوضح محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن المحافظة قدمت تسهيلات لجميع الجمعيات لممارسة دورها بمناسبة عيد الأضحى بما يسهم في إدخال الفرح ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وأسرهم لافتاً إلى أهمية تفعيل العمل التطوعي والتنسيق بين الجمعيات بما يوسع شريحة المستفيدين من خدماتها ويعطي جودة أكبر لهذه الخدمات.

من جهته عضو مجلس إدارة الجمعية محمد وحيد رجب بك أشار إلى أن عدد الأضاحي وصل منذ بداية العيد إلى 4500 أضحية مشيراً إلى أن الجمعية تعمل لتقديم خدمات متكاملة للأطفال الأيتام المقيمين في الدار والذين يبلغ عددهم 60 طفلاً من الصحة إلى التعليم إلى جميع الخدمات في حياتهم اليومية مشيراً إلى أن عدد الأسر فاقدي المعيل المستفيدين من الجمعية يصل إلى أكثر من 32 ألف أسرة.

وتتلقى هنادي حسين حمود خدماتها من الجمعية منذ 3 سنوات حيث أوضحت أهمية هذه المبادرات في التخفيف من الأعباء المادية التي تعاني منها الأسر في ظل الظروف الراهنة حيث تعكس الصورة الحقيقية للتكافل المجتمعي بينما رأت سعاد خضر أن المشروع الذي تقوم به الجمعية في كفالة اليتيم أسهم في مساعدة الكثير من الأسر وتأمين التعليم للأيتام ليكونوا فاعلين في المجتمع.

يشار إلى أن مشروع التميز في كفالة اليتيم انطلق عام 2015 ويشمل خدمات متنوعة ويوفر كل الاحتياجات المادية والمعنوية للأطفال الأيتام.

مهند سليمان

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