طقس اليوم: أجواء حارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض موسمي هندي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو اليوم صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في بعض المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الخميس الجمعة السبت دمشق 36 /19 37 /20 38 /20 القنيطرة 29 /17 30 /18 31 /18 درعا 34 /19 35 /20 36 /20 السويداء 30 /18 31 /19 32 /19 حمص 32 /21 33 /22 34 /22 حماة 35 /23 37 /24 38 /24 الحسكة 41 /26 42 /27 42 /27 اللاذقية 29 /24 29 /23 30 /24 طرطوس 30 /25 30 /24 31 /25 حلب 36 /21 36 /22 38 /22 ادلب 34 /21 35 /22 36 /22 دير الزور 41 /26 42 /27 42 /27 الرقة 39 /24 40 /25 41 /25

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