روسيا تحقق في قصف أوكراني أصيب فيه صحفيون روس في دونيتسك

موسكو-سانا

فتحت السلطات الروسية تحقيقاً في قصف قوات النظام في كييف الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية والذي أصيب فيه صحفيون تابعون لوسائل إعلام روسية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لجنة التحقيق الروسية قولها في بيان اليوم: “إنه تم فتح قضيتين جنائيتين وفق المادة 356 من القانون الجنائي الروسي التي تعاقب على استخدام الوسائل والأساليب المحظورة لخوض الحرب وذلك على خلفية قصف العسكريين الأوكرانيين لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ما أسفر عن إصابة صحفيين من قنوات التلفزيون الروسية بجروح”.

وأشار البيان إلى أن فريق التصوير لقناة تي في تسينتر الروسية تعرض للقصف بداية الشهر الجاري في منطقة دونباس.

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