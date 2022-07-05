إصابة ضابطين بإطلاق نار في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ضابطا شرطة أمريكيان في عملية إطلاق نار خلال احتفال عيد الاستقلال في مدينة فيلاديلفيا الأمريكية.

ونقلت شبكة أخبار(سي ان ان) عن السلطات قولها: “إنه تم إطلاق النار على اثنين من ضباط إنفاذ القانون أثناء تأمين احتفال الرابع من تموز(عيد الاستقلال) في مدينة فيلادلفيا الأمريكية ما أدى إلى حدوث هلع بين الحضور وفرار المئات منهم من موقع الاحتفال للنجاة بحياتهم”.

وبينت سلطات المدينة أنه تم نقل الضابطين إلى المستشفى في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة شجار وقع أثناء حفل نتج عنه إطلاق نار غرب ولاية تكساس الأمريكية الشهر الماضي.

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