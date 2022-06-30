دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية اليوم إطلاق المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية (سيب أونلاين) في سورية وذلك ضمن مؤتمر صحفي أقامته وزارة الاتصالات في مقر الشركة السورية للاتصالات.

وتمكن منصة (سيب أونلاين) زبائن المصارف العاملة وشركات الخلوي المرتبطة مع منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية من تسديد المطالبات المالية عند إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيا أو أثناء التسوق الالكتروني باستخدام حساب المنصة المكون من اسم مستخدم يتم انشاؤه لدى أحد المصارف العاملة أو شركات الخلوي ويرتبط بالحساب المصرفي أو الالكتروني للزبون.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب خلال المؤتمر أن منصة (سيب أونلاين) هي أحد المكونات الرئيسية والمهمة في منظومة الدفع الالكتروني حيث تم إنشاؤها بخبرات وطنية وكوادر الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع الطواقم الفنية بالمصارف العامة والخاصة.

وأوضح الوزير الخطيب أن التجارة الالكترونية أحد المجالات المهمة في عالم الأعمال وخاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع وما يوفره من فرص كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض منتجاتها في الأسواق الرقمية الجديدة مشيراً إلى الجهود الحكومية لإنشاء بنية تحتية للدفع الالكتروني تعزز الأنشطة المالية المختلفة كالتسوق والتجارة الالكترونية بما يسهم بالنهوض بالاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير الخطيب إلى الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الوزارة لإنجاح اطلاق الخدمة الجديدة من خلال تأمين اتصال آمن ومستقر بالانترنت وبسرعات عالية عبر شبكة الاتصالات الخلوية وتأمين ربط المصارف العاملة بشقيها الخاص والعام عبر منظومة من شبكة الكوابل الضوئية لتأمين انترنت موثوق في العمليات البنكية من خلال البنية التحتية للشركة السورية للاتصالات.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل خلال المؤتمر أهمية إطلاق المنصة التجارية الالكترونية (سيب أونلاين) لجهة تطوير وتحديث وسائل الدفع الالكتروني والتبادلات المالية ومواكبة التطورات التكنولوجية في دول العالم مشيراً إلى أن المنصة ستسهم من خلال تعزيز خدمات الدفع والتسوق الإلكتروني في دعم الاقتصاد الوطني بكل مكوناته وخاصة في المجالين التجاري والمالي.

مدير الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية الدكتور أيمن ملوك أوضح بدوره خطوات الاشتراك بالخدمة من خلال انشاء حساب (سيب أونلاين) على الموقع الالكتروني او التطبيق الخاص بالمصرف او الحسابين الإلكترونيين (سيرياتيل كاش) و(كاش موبايل) لدى شركتي الخلوي حيث يتم الدفع عبر المنصة من خلال الدخول للموقع أو التطبيق الخاص بمقدم الخدمة ثم اختيار الخدمة لتنفيذ عملية الدفع وإدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف الخلوي الخاص بالزبون ثم إدخال رمز التحقق المرسل لهاتف الزبون حيث يتم أخيراً تأكيد الدفع واستلام الاشعار.

ولفت ملوك إلى أن عدد المطالبات المالية التي سددت من خلال الشركة منذ إطلاق خدمات منظومة مدفوعات في نيسان 2020 بلغ 9.4 ملايين مطالبة بقيمة اجمالية تجاوزت الـ 22 مليار ليرة سورية موضحاً أن المنصة الجديدة تمكن المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية من دفع الفواتير الأساسية ورسوم المعاملات للجهات العامة إلكترونياً.

كما أشار مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب إلى استمرار المركزي بكل كوادره الفنية والتقنية في متابعة عمليات التحديث والتطوير لوسائل الدفع الإلكتروني في سورية للانطلاق نحو التحول الرقمي مبيناً أن منصة (سيب أونلاين) تسهم في توفير الجهد والوقت وعناء التنقل من خلال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمتعاملين مع جميع المصارف العاملة وزبائن شركات الخلوي بكل يسر وسهولة.

حضر إطلاق منصة (سيب أونلاين) معاون وزير المالية منهل هناوي وعدد من مديري المصارف والمؤسسات المالية العامة والخاصة والمديرون المركزيون في الجهات المعنية بمنظومة الدفع الإلكتروني وعدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية.

وسيم العدوي ونور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency