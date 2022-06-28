بقيمة 150 مليون ليرة.. تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بدأ مجلس مدينة اللاذقية تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في شارع المغرب العربي بدءاً من دوار العلبي حتى باب شركة مرفأ اللاذقية الرابع على الكورنيش الغربي.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس حسين زنجرلي في تصريح لمراسلة سانا أنه يتم حالياً تركيب 35 جهاز إنارة في شارع المغربي على الكورنيش الغربي بموجب العقد مع فرع السورية للشبكات بقيمة 150 مليون ليرة سورية.

وأشار زنجرلي إلى أن المجلس وضع خطة عمل حدد بموجبها عدداً من المحاور الرئيسية لتركيب إنارة بالطاقة الشمسية سينفذ بعضها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ووفق زنجرلي ستركب أجهزة إنارة على مدخل مدينة اللاذقية باتجاه دوار الزراعة وأوتوستراد الثورة ومن دوار هارون باتجاه ساحة الشيخ ضاهر إضافة إلى عدد من أحياء المدينة الأخرى.

فاطمة ناصر

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