قوات الاحتلال تهدم منشآت زراعية عدة وتجرف أراضي في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منشآت زراعية عدة وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة وهدمت منشآت زراعية عدة وجرفت أشجارا ومساحات من أراضي الفلسطينيين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل وهدمت 11 منشأة زراعية للفلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي أم الكبيش والعلم شرق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم ثلاثة فتية وقامت بتجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدتي سلوان وبيت حنينا بالقدس المحتلة كما هدمت منزلاً في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة.

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