إخماد حريق شرق بلدة القريا بريف السويداء

السويداء-سانا

أخمدت وحدة إطفاء صلخد بالتعاون مع الأهالي حريقاً امتد على مساحة واسعة شرق بلدة القريا بريف السويداء الجنوبي.

وأوضح قائد زمرة في وحدة الإطفاء سمير العوام في تصريح لمراسل سانا أن الحريق امتد على مساحة تقدر بعشرات الدونمات أغلبها أراض بور تنتشر فيها أعشاب يابسة وألحق أضراراً بعدد من أشجار اللوز والعنب إضافة إلى نحو دونمين ضمن أرض مزروعة بالشعير قبل التمكن من السيطرة عليه وإخماده.

وأشار العوام إلى أن إخماد الحريق استغرق أكثر من ثلاث ساعات جراء طبيعة المنطقة الوعرة وعدم وجود طرق فيها حيث تم الاعتماد على الجهود والمعدات الفردية بمؤازرة من الأهالي وعدد من متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري.

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