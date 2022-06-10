إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة سبعة بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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