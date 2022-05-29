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(فيرمو): مستوى خطورة مرتفع للحرائق في غابات شمال غرب سورية

2022-05-29

دمشق-سانا

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق (فيرمو) تأثر مساحات كبيرة من غابات شمال غرب سورية بمستوى الخطورة المرتفع للحرائق وتأثر باقي المواقع بمستوى الخطورة المتوسط اليوم وغداً وفق ما تشير إليه خرائط مؤشرات خطورة الحريق.

ودعت المنصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إلى عدم إشعال أي نيران والإبلاغ عن أي نار أو دخان على الأرقام المجانية 188 و 113 مبينة أنه يتم إعداد الخرائط بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الحراج.

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