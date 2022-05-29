في الذكرى الـ 77 ليوم قوى الأمن الداخلي… حفل تكريمي لذوي الشهداء والجرحى بحلب

حلب-سانا

كرمت قيادة شرطة حلب اليوم عدداً من ذوي الشهداء وجرحى الحرب والضباط وصف الضباط المتقاعدين خلال الاحتفال الذي أقامته بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي الذي يصادف في الـ 29 من أيار من كل عام.

وقال اللواء ديب مرعي ديب قائد شرطة محافظة حلب في كلمة إن “ذكرى يوم قوى الأمن الداخلي في الـ 29 من أيار ستبقى صفحة مشرقة في سجل نضال الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي سطرتها دماء أبطال حامية البرلمان من قوى الأمن الداخلي الذين رفضوا أداء التحية للعلم الفرنسي عام 1945 وتصدوا بأجسادهم الطاهرة لهجوم المحتل الفرنسي بالمدفعية والدبابات ورصاص البنادق خلال اقتحام البرلمان”.

وأضاف إن رجال قوى الأمن الداخلي وقفوا جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري في خوض معارك الشرف والبطولة ضد الإرهاب والعدوان الذي استهدف تقسيم سورية لدويلات وأقاليم ووحدوا بدمائهم تراب الوطن لتبقى سورية قلعة الصمود واليوم هم مستمرون في حفظ الأمن والأمان ويبذلون كل الجهود ليبقوا العين الساهرة لحماية الوطن والمواطن.

بدورهم أعرب المكرمون عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة والتي تأتي تقديراً لمن ضحوا بأنفسهم لحماية تراب الوطن مؤكدين أن دماء الشهداء ستبقى نبراساً نحو الطريق إلى الحرية والنصر.

حضر حفل التكريم محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور.

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